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Giriş Tarihi: 11.9.2023 10:24 Son Güncelleme: 11.9.2023 10:52

Gümrükte 25 milyonluk kaçak eşya yakalandı

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir tırda yapılan kontrolde piyasa değeri 25 milyon lira olan kaçak eşya yakalandı. Kaçakçılık olayını Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İbrahim GÜNEŞ
Gümrükte 25 milyonluk kaçak eşya yakalandı

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan kontrolde piyasa değeri 25 milyon lira olan kaçak eşya yakalandı. Kaçakçılık olayını Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları çerçevesinde Suriye'ye gitmek üzere sınır kapısına gelen tırda yapılan aramada, plastik kasaların içine gizlenmiş 266 bin 723 muhtelif ilaç, yaklaşık 280 litre olduğu belirlenen 57 bidon içerisinde "dietil eter" cinsi kimyasal madde, drone ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu cinsi eşya ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, ele geçirilen kaçak eşyanın değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik ederek, "Ticaret Bakanlığı olarak kaçakçılara göz açtırmıyoruz. Gümrük Muhafaza teşkilatımız, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Ekiplerimiz, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 milyon lira değerinde ilaç ve kimyasal maddenin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi" dedi.

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Gümrükte 25 milyonluk kaçak eşya yakalandı
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