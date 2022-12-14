Gümüş hırsızı kadın yakalandı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Polis tarafından başlatılan soruşturmada polis işyeri güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlıkların aynı kadın tarafından yapıldığını tespit etti. Görüntülerde müşteri gibi dükkanlara giren şüphelinin, satıcının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan gümüş ziynet eşyalarını bir bir çantasına doldurduğu görüldü.