Gümüşçü esnafını işyerinde vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde gümüşçü dükkanı bulunan Hasan Çınar (47), önceki gece, kız arkadaşıyla birlikte işyerine gelen Burak T.'nin (32) pompalı tüfekli saldırısında yaralandı. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan ve kısa süre sonra polis tarafından yakalanan zanlının, bir süre önce Çınar'ın işlettiği gümüş dükkânının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı, psikolojik sorunları nedeniyle işten ayrıldığı öğrenildi. Kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından emniyette kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.