Gümüşçüyü pompalıyla öldüren şüpheli adliyede... Cinayeti uyuşturucu etkisinde işlemiş

Olay, Buca ilçesi Şirinyer semti Menderes Caddesi'ndeki gümüşçüde meydana geldi. Gümüşçülük yapan Hasan Çınar (47), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte gelen Burak T'nin (32) pompalı tüfekli saldırısında yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlının, bir süre önce Çınar'ın işlettiği gümüş dükkanının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı, psikolojik sorunları nedeniyle işten ayrıldığı öğrenildi.
Kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Burak T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYETİ UYUŞTURUCU ETKİSİNDE İŞLEMİŞ
Şüphelinin daha önceden Hasan Çınar'ın dükkanının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı, buradan birbirlerini tanıdıkları öğrenildi.