Gümüşçüyü pompalıyla öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, Buca ilçesi Şirinyer semti Menderes Caddesi'ndeki gümüşçüde meydana geldi. Gümüşçülük yapan Hasan Çınar (47), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte gelen Burak T'nin (32) pompalı tüfekli saldırısında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Burak T, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, bir süre önce Çınar'ın işlettiği gümüş dükkanının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı, psikolojik sorunları nedeniyle işten ayrıldığı öğrenildi. Kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Burak T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİ UYUŞTURUCU ETKİSİNDE İŞLEMİŞ

Şüphelinin daha önceden Hasan Çınar'ın dükkanının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı, burdan birbirlerini tanıdıkları öğrenildi. Burak T.'nin bir süredir ruhsal bunalımlar yaşadığı, hastanede tedavi gördüğü, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, madde etkisinde olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı.