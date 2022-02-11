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Giriş Tarihi: 11.2.2022 13:52 Son Güncelleme: 11.2.2022 14:12

Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gümüşhane, Giresun ve Artvin’de kar nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de toplam 96 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilde kapanan toplam 96 köy yolunu açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan 128 köy yolundan 90'ını ekipler tarafından ulaşıma açılırken, İl Özel İdaresi ekipleri, merkezde 22, Kürtün'de 3, Kelkit'te 4, Şiran'da 4 ve Köse'de 5 olmak üzere toplam 38 köy yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da da kar nedeniyle ulaşıma kapanan Alucra'da 22, Çamoluk'ta 5, Dereli'de 10 ve Şebinkarahisar'da 11 kapalı köy yolunu açmak için ekipler tarafından aralıksız çalışma yapılıyor.

Artvin'in yüksek rakımlı bölgelerinde ise etkili olan kar yağışı sonrası 10 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri temizleme ve tuzlama çalışması aralıklarla devam ediyor.

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Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapandı
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