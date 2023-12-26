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Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:39 Son Güncelleme: 26.12.2023 15:38

Gümüşhane şehidini uğurladı

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı (31), memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Pazar yeri meydanında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı, cenaze namazı sonrası top arabasına konularak, askeri bando takımı eşliğinde Telme köyüne getirilerek toprağa verildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Gümüşhane şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı(31) memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyüne getirildi.

Baba ocağındaki evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Köyün girişi ve etrafı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Sefa Koçoğlu, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Milletvekili Musa Küçük, AK Parti Gümüşhane İl başkanı Mehmet Eminerdoğdu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Şiran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, 3.Ordu İdari Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Gümüşhane İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Şehit ve Gaziler dernekleri, şehidin annesi, eşi, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Pazar yeri meydanında öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Şehit Piyade Onbaşı İsmail Yazıcı, cenaze namazı sonrası top arabasına konularak, askeri bando takımı eşliğinde Telme köyüne getirilerek toprağa verildi.

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Gümüşhane şehidini uğurladı
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