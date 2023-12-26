Gümüşhane şehidini uğurladı

Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Sefa Koçoğlu, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Milletvekili Musa Küçük, AK Parti Gümüşhane İl başkanı Mehmet Eminerdoğdu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Şiran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, 3.Ordu İdari Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Gümüşhane İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Şehit ve Gaziler dernekleri, şehidin annesi, eşi, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.