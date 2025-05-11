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Giriş Tarihi: 11.5.2025 15:42 Son Güncelleme: 11.5.2025 15:53

Gümüşhane-Trabzon karayolu Torul İlçe merkezi ayrımında heyelan

Gümüşhane Trabzon Karayolu Torul ilçe girişi heyelan nedeniyle kapandı.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Gümüşhane-Trabzon karayolu Torul İlçe merkezi ayrımında heyelan

Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, yüksek şeve sahip dağlık bölgeden kopan kayalar karayoluna düştü. Yolu kapatan kaya kütlelerinin yanı sıra askıda kalan kayalar yol güvenliğini tehlikeye sokarken, yoldaki temizleme işlerine başlandığı kaydedildi.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, sabah saatlerinde yaşanan heyelan nedeniyle Gümüşhane yönünden Torul İlçe Merkezine girişin kapalı olduğunu belirterek, "Torul ve Torul - Yarlar Mevkii yolu heyelan dolayısıyla ulaşıma kapalıdır. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla yol ulaşıma kapalı olup gerekli çalışmalara başlanmıştır" dedi.

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Gümüşhane-Trabzon karayolu Torul İlçe merkezi ayrımında heyelan
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