Gümüşhane-Trabzon karayolu Torul İlçe merkezi ayrımında heyelan

Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, yüksek şeve sahip dağlık bölgeden kopan kayalar karayoluna düştü. Yolu kapatan kaya kütlelerinin yanı sıra askıda kalan kayalar yol güvenliğini tehlikeye sokarken, yoldaki temizleme işlerine başlandığı kaydedildi.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, sabah saatlerinde yaşanan heyelan nedeniyle Gümüşhane yönünden Torul İlçe Merkezine girişin kapalı olduğunu belirterek, "Torul ve Torul - Yarlar Mevkii yolu heyelan dolayısıyla ulaşıma kapalıdır. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla yol ulaşıma kapalı olup gerekli çalışmalara başlanmıştır" dedi.