Haberler Yaşam Haberleri 2 akrabasını öldüren zanlının 20 yıl önce eşini de öldürdüğü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 27.7.2024 10:37 Son Güncelleme: 27.7.2024 10:48

2 akrabasını öldüren zanlının 20 yıl önce eşini de öldürdüğü ortaya çıktı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde önceki gün tavukların bahçeye girmesi nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada silahla cinnet getirdiği öğrenilen Ümit Yapıcıoğlu 2 akrabasını silahla öldürmüş, 1 kişiyi de yaralamıştı. Yapıcıoğlu, 20 yıl önce eşini bıçakla öldürerek cezaevine girdiği, bir süre önce de tahliye olduğu ortaya çıktı.

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2 akrabasını öldüren zanlının 20 yıl önce eşini de öldürdüğü ortaya çıktı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Alacat köyünde geçen Perşembe akşam saatlerinde köyde tavukların bahçeye girmesi nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavganın büyümesiyle cinnet getirdiği öğrenilen Ümit Yapıcıoğlu akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahıyla ateş ederek vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde kurşunların hedefi olan Nurten Yapıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, ağır yaralanan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Yapıcıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

20 YIL ÖNCE DE EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞ

Cinnet getirerek 2 akrabasını katleden ve 1 akrabasını yaralayan zanlı Ümit Yapıcıoğlu, 2004 yılında 2004 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Doğan Apartmanı'nda eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Eşini öldürmek suçundan tutuklanan Yapıcıoğlu, yıllar önce tahliye olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı Ümit Yapıcıoğlu tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu dün Kelkit'in Alacat köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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2 akrabasını öldüren zanlının 20 yıl önce eşini de öldürdüğü ortaya çıktı
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