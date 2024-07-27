2 akrabasını öldüren zanlının 20 yıl önce eşini de öldürdüğü ortaya çıktı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Alacat köyünde geçen Perşembe akşam saatlerinde köyde tavukların bahçeye girmesi nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavganın büyümesiyle cinnet getirdiği öğrenilen Ümit Yapıcıoğlu akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahıyla ateş ederek vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde kurşunların hedefi olan Nurten Yapıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, ağır yaralanan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Yapıcıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.