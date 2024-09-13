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Giriş Tarihi: 13.9.2024 10:55 Son Güncelleme: 13.9.2024 11:20

Gümüşhane’de 4,1 şiddetinde deprem

Gümüşhane'nin Şiran İlçesinde 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin detayları Kandalli Rasathanesi paylaştı.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Gümüşhane’de 4,1 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan ölçüme göre depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken deprem, yerin 2.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmayan depremin merkez üssü Şiran ilçesi Yedibölük köyü olurken, depremin sabah saat 09:48'de yaşandığı kaydedildi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde meydana gelen deprem Kelket ilçesi başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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Gümüşhane’de 4,1 şiddetinde deprem
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