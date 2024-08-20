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Giriş Tarihi: 20.8.2024 18:28 Son Güncelleme: 20.8.2024 20:37

Gümüşhane’de araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüşhane’de ticari aracıyla direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü  dere yatağına yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gümüşhane’de araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Arzular Kabaköy Beldesi'nde meydana geldi. Bayburt'tan Gümüşhane istikametine gitmekte olan araç sürücüsü Asım Gürbüz (62), Arzular Kabaköy Beldesi Esenler Fındıklı Mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yol kenarında bulunan dere yatağına yuvarlanarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ters dönen araç içerisinde bulunan yaralıları çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör Gürbüz (58) isimli kadın hayatını kaybederken, araç sürücüsü Asım Gürbüz ve Ömer Asaf Gürbüz'ün (7) yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Gümüşhane’de araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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