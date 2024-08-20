Gümüşhane’de araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Arzular Kabaköy Beldesi'nde meydana geldi. Bayburt'tan Gümüşhane istikametine gitmekte olan araç sürücüsü Asım Gürbüz (62), Arzular Kabaköy Beldesi Esenler Fındıklı Mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yol kenarında bulunan dere yatağına yuvarlanarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ters dönen araç içerisinde bulunan yaralıları çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör Gürbüz (58) isimli kadın hayatını kaybederken, araç sürücüsü Asım Gürbüz ve Ömer Asaf Gürbüz'ün (7) yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.