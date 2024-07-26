Haberler Yaşam Haberleri 'Bahçeye tavuk girdi' kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.7.2024 11:14 Son Güncelleme: 26.7.2024 11:46

'Bahçeye tavuk girdi' kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün yaşanan olayda tavukların bahçeye girmesi nedeniyle akrabalar arasından kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Ümit Yapıcıoğlu, tabanca ile akrabalarına kurşun yağdırdı. Yapıcıoğlu'nun silahından çıkan kurşunların isabet ettiği yengesi Nurten Yapıcıoğlu (55) ve yeğeni Ali Yapıcıoğlu (25) hayatını kaybetti, yine akrabaları olan Kadir Yapıcıoğlu (22) ise yaralandı.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
’Bahçeye tavuk girdi’ kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Alaçat köyünde dün akşam 20.00 sıralarında Ümit Yapıcıoğlu akrabalarının beslediği tavukların, bahçesine girmesi nedeniyle yengesi Nurten Yapıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ümit Yapıcıoğlu tabancayla akrabalarına ateş etti. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan yeğeni Ali ve akrabası Kadir Yapıcıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrollerinde Nurten Yapıcıoğlu ve Ali Yapıcıoğlu'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Kadir Yapıcıoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Yapıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Tavuk tartışmasında akrabalarına kurşun yağdıran Ümit Yapıcıoğlu'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Bahçeye tavuk girdi' kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA