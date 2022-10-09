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Giriş Tarihi: 9.10.2022 16:26 Son Güncelleme: 9.10.2022 16:29

Gümüşhane’de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü

Gümüşhane’de 18 yaşındaki genç elektrikli battaniyeyle uyurken, elektrik kontağından çıkan yangında ağır yaralandı. Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gümüşhane’de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü

Gümüşhane'de meydana gelen olayda 18 yaşındaki Alperen Meydan dışarda gezerken yağmurda ıslanınca İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak'ta bulunan evine gitti. Evinin alt katındaki odasına giden Meydan, ıslak vücuduyla elektrikli battaniyeyi üzerine alıp uykuya daldı. Odada elektrikli battaniyeden dolayı elektrik kontağından yangın meydana geldi. Meydan, o sırada alevler hem kendisini hem de odayı saran yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin içinden kendisini dışarı atan genç, çevrede bulunan vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında vücudunda ağır yanıklar oluşan Alperen Meydan ,112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine, oradan da Trabzon'daki Farabi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Meydan'ın cenazesi Adli Tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

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Gümüşhane’de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü
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