Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı kazaya neden oldu: 5 yaralı

Kaza, Kürtün-Tonya Karayolu Süme Mahallesi Kalebaşı Mevkii'nde gerçekleşti. Özkürtün Beldesi istikametinde seyir halinde olan Ekrem Sancak (27) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaygan zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü Ekrem Sancak ile araçta yolcu olarak bulunan Fevzi Sancak (55), Mustafa Kurtulan (36), Erol Sancak (56) ve Oktay Öğretici (23) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavilerinin Kürtün Devlet Hastanesinde devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili Torul Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği ve olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.