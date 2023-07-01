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Giriş Tarihi: 1.7.2023 10:28 Son Güncelleme: 1.7.2023 10:42

Gümüşhane’de feci kaza: Hamile kadın hayatını kaybetti

Gümüşhane’de yaşayan babasına kurban eti götürdükten sonra tekrar ilçeye otomobiliyle dönen sürücüsü Süheyla Şahin (36) bir anda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. 2.çocuğuna hamile olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gümüşhane’de feci kaza: Hamile kadın hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaşayan Süheyla Şahin (36) otomobiliyle Kavakpınarı köyünde yaşayan babasına kızıyla birlikte kurban eti götürdükten sonra kızını köyde bırakıp ilçe merkezine dönmek üzere yola çıktı. Şahin, Şiran-Kelkit karayolu üzeri Karaşeyh köyü mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Efraim Çayır (66) yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Kazanın etkisiyle araç ikiye bölündü. Aracın bir parçası şeritte kaldı, diğer parçası ise şarampole savruldu.

O sırada otomobiliyle seyir halinde olan Tuncay Akbal ise ikiye bölünen aracın savrulan parçalarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Süheyla Şahin ile minibüste yaralanan Zahibe Dilme (40) 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 2'nci çocuğuna hamile olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Süheyla Şahin (36) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon'a gönderildi. Kazada diğer yaralanan Zahibe Dilme'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Gümüşhane’de feci kaza: Hamile kadın hayatını kaybetti
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