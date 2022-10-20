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Giriş Tarihi: 20.10.2022 01:52

Gümüşhane'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

AA
Gümüşhane’de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçenin Özkürtün beldesi Karaçukur Mahallesi'nde, Fazlı Civan (78) yönetimindeki kamyonet uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILDI, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Civan ile araçta bulunan Hacı Aslan (65) ve Fatma Pehlivan (67) sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Fazlı Civan ve Hacı Aslan Pehlivan olay yerinde, Fatma Pehlivan ise kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Gümüşhane'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
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