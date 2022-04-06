Gümüşhane’de feci kaza! Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Beşir köyünün muhtarı Ali Karahan'ın (55) kullandığı 55 AE 811 plakalı otomobil, ilçenin Demirciler köyü grup yolundan dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile babası Cemal (85) ve kız kardeşi Güldane Karahan'ı (32) bulundukları yerden çıkartarak Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk etti.