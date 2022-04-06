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Giriş Tarihi: 6.4.2022 22:02 Son Güncelleme: 6.4.2022 22:05

Gümüşhane'de feci kaza! Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

AA
Gümüşhane’de feci kaza! Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüüşhane'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Beşir köyünün muhtarı Ali Karahan'ın (55) kullandığı 55 AE 811 plakalı otomobil, ilçenin Demirciler köyü grup yolundan dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile babası Cemal (85) ve kız kardeşi Güldane Karahan'ı (32) bulundukları yerden çıkartarak Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin altında kalan sürücünün annesi Hanife Karahan'ın (72) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Vali Kamuran Taşbilek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek ile Gümüşhane Devlet Hastanesine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

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Gümüşhane'de feci kaza! Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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