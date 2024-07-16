Gümüşhane’de feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen kazada, aynı araçta bulunan 70 yaşındaki Münevver Yalçın ve 72 yaşındaki eşi Veysel Yalçın hayatını kaybetti. Kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. R.K. isimli sürücünün idaresindeki araç, Trabzon'a seyir halindeyken Köprübaşı Mahallesi kavşağına girmek isteyen bir diğer araca yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da metrelerce sürüklendi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerde Münevver Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Veysel Yalçın ise ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel Yalçın da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Tolgahan Yalçın, Tunahan Yalçın ve İlker Yalçın da tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası Gümüşhane-Trabzon Karayolu'nda tek şeritli kontrollü ulaşım sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.