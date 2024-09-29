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Giriş Tarihi: 29.9.2024 13:42 Son Güncelleme: 29.9.2024 13:44

Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi feci şekilde can verdi.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kaza, gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yaylalı Köyü'nde meydana geldi. Yaylalı Köyü'nden Kazıkbeli Yaylası'na seyir halindeki kamyonetin sürücüsü Oktay Tozlu (36) Yaylalı Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetten dışarı savrulan sürücü Oktay Tozlu ile Muhammer Öztürk (38) olay yerine hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
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