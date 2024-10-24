Gümüşhane’de kar yağışı: Mahsur kalan 4 aile ekipler tarafından kurtarıldı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı, bazı vatandaşların yolda mahsur kalmasına neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Jandarma İhbar Hattı'na gelen yardım talepleri doğrultusunda, Gümüşhane Merkez ilçesi Dumanlı köyü Gümişki Yaylası'nda H.V. cami mevkiinde 3 kişiyle birlikte araçta mahsur kaldığını bildirdi. Ayrıca, Kürtün Yeşilköy Köyü Çıkrıkdüzü Yaylası mevkiinde N.K. isimli şahıs, kar nedeniyle 4 kişiyle birlikte aracında sıkıştı. İstanbul'dan arayan D.D. ise, Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Çıkrıkdüzü Yaylası'nda, kalp hastası annesi, hasta abisi ve ablalarıyla birlikte 4 kişi olarak mahsur kaldıklarını ifade etti. Son olarak, Kürtün Kadırga Yaylası'ndan Ö.E. isimli vatandaş, yayla girişinde aracının kara saplandığını bildirdi.

Koordineli bir şekilde Jandarma ekipleri, AFAD ve İl Özel İdare birimleri harekete geçerek, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları başarılı bir şekilde kurtardı. Olay, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle sorunsuz bir şekilde sona erdi. Yetkililer olası yağışa karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.