Gümüşhane’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza dün gece saatlerinde Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayburt istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü Efe T. Emirler Caddesi'ne girerken karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü Yusuf Tavlı (20) ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tavlı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Tavlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tavlı'nın cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, otomobil sürücüsü Efe T, gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.