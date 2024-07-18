Gümüşhane’de sel ve fırtına etkili oldu

17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 civarında önce şiddetli yağmur şeklinde başlayıp ardından şiddetli rüzgarla birlikte gerçekleşen dolu yağışı Gümüşhane'nin Salyazı, Oylumdere ve Altıntaş köylerinde etkili oldu. Dolu ile birlikte birçok nokta beyaza bürünürken, Gümüşhane-Bayburt karayolunda araçlar ilerleyemedi, Salyazı köyünde derelerde sular köprülerin üzerinden aktı.

Yağışın en çok vurduğu yerlerden birisi olan havalimanı inşaatındaki prefabrik şantiye binalarının çatıları ve metal aksamları etrafa savrulurken, şantiyedeki işçi koğuşlarının tamamı kullanılamaz hale geldi. Fırtına ile birlikte güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe içerisindeki görevli ile birlikte taklalar atarak savrulduğu öğrenilirken güvenlik görevlisinin kolunun kırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan felaketin ardından açıklamalarda bulunan Salyazı Köyü Muhtarı Nurettin Karakoç, olayın 17.30'da başladığını söyleyerek, "Uzun süre yağmur yağdı. Adeta hiç durmayacak gibi yağdı. Daha sonra da çok büyük bir sel geldi. Bazı evlere zarar verdi. Islahı yapılmış dere yatağında herhangi bir sorun yaşanmadı ancak derenin belli bir yerinden sonrasının ıslahı yapılmamıştı ve esas problem de oradan sonra başladı. Yağmur durduktan sonra gittiğimizde selin boyutlarını daha iyi gördük. İçerisinde nöbetçinin olduğu güvenlik kulübesi üç-beş kez takla attı. Bu arada arkadaşımızın da kolu kırıldı. Şantiye alanı adeta savaş alanına döndü. Elektrik direkleri devrildi, çatılar çöktü, saçlar ortalığa yayıldı. Ardından şantiye alanını sel bastı. Yolları kullanılamaz hale getirdi. Asfaltları adeta yerinden söktü" diye konuştu.