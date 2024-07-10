Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane'de uyuşturucu operasyon: Bağırsaklarında yarım kilo metamfetamin çıktı
Giriş Tarihi: 10.7.2024 15:53 Son Güncelleme: 10.7.2024 16:05

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyon: Bağırsaklarında yarım kilo metamfetamin çıktı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane genelinde Uyuşturucu Madde Ticaretinin ve Kullanılmasının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu kuryeliği yaptığı tespit edilen kişi çıkarıldığı bmahjemece  tutuklandı.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Gümüşhane’de uyuşturucu operasyon: Bağırsaklarında yarım kilo metamfetamin çıktı

Geçtiğimiz pazar günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakale Uygulama Noktasında durdurulan bir otobüste seyahat eden A. M. isimli yabancı uyruklu şahıstan şüphelenilmesi üzerine şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceği değerlendirildi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla şahsın Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Tespit edilen yabancı cisimler hastanede yapılan müdahaleler neticesinde çıkarılırken, şahsın mide ve bağırsaklarından, 53 parça halinde toplam 513,08 gram Metamfetamin maddesi ve ayrıca şahıs üzerinde yapılan detaylı aramayla 3 Adet Sentetik Ecza Hapı ele geçirildi.

A.M. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Gümüşhane'de uyuşturucu operasyon: Bağırsaklarında yarım kilo metamfetamin çıktı
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