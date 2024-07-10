Gümüşhane’de uyuşturucu operasyon: Bağırsaklarında yarım kilo metamfetamin çıktı

Geçtiğimiz pazar günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakale Uygulama Noktasında durdurulan bir otobüste seyahat eden A. M. isimli yabancı uyruklu şahıstan şüphelenilmesi üzerine şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceği değerlendirildi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla şahsın Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Tespit edilen yabancı cisimler hastanede yapılan müdahaleler neticesinde çıkarılırken, şahsın mide ve bağırsaklarından, 53 parça halinde toplam 513,08 gram Metamfetamin maddesi ve ayrıca şahıs üzerinde yapılan detaylı aramayla 3 Adet Sentetik Ecza Hapı ele geçirildi.

A.M. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.