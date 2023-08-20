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Giriş Tarihi: 20.8.2023 11:52

Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor

Gümüşhane'de Osman Nuri Kabal (73), yaylada tadilatını yapıp genişlettiği evin bitişiğindeki asırlık ardıç ağacını kesmeye kıyamadı. Kabal, ağacın gövde ve dallarını, taş duvar ve çatı içerisinde geçirerek korumaya aldı.

DHA
Gümüşhane’deki ev görenleri hayrete düşürüyor

Merkeze bağlı Gözeler köyünde inşaat ustası olan Osman Nuri Kabal, emeklik sonrası yaşamak istediği yayla evinde tadilat yaptı. Kabal evi genişletmek isteyince yan taraftaki baba yadigarı 100 yıllık ardıç ağacı, duvarın olduğu noktada kaldı. Bunun üzerine Osman Nuri Kabal, duvar içinde, ağacın gövdesi için alan bıraktı, çatıda da boşluk açtı.

'BU AĞAÇ ARTIK BİR ANI'
Taş duvarı oyup, çatıyı delen Kabal, "Gurbet hayatımı bitirip, emekli olarak köyüme döndüm. Babamızdan kalan evi tekrar imar ettim. İmarı yaparken de özellikle de bu ağaca herhangi bir zarar vermedim, ağacı korudum. Babamızdan gelen doğa sevgimizi, hep devam ettirdik. Kardeşim 58 yıl önce vefat etti; onunla bu ağaç altında oynardık. Bu ağaç artık bir anı; ben yaşadıkça ağaç da yerinde duracak. Ağaca her baktığımda kardeşimi görüyor gibi hissediyorum. O vesileyle buraya geliyorum, ağacın bakımlarını yapıyorum" dedi.

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Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
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