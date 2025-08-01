Gümüşhaneli vatandaş boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp, ihbar üzerine gelen bekçiyi yaraladı

Gümüşhaneli Ali Eren S., hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, boşanma aşamasındaki eşi Sinem S.'nin Adacık Mahallesi'ndeki evine gitti. Saat 22.40 sıralarında gerçekleşen olayda, çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren S., tabancayla eşine ateş etti. Sinem S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese bekçi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli, adrese gelen bekçilere de ateş ederek, motosikletle olay yerinden kaçtı. Bir bekçi, kasığına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Sinem S. ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.