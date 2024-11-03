Gümüşova’da gençlik merkezinin temeli atıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Fatih Mahallesinde yapılacak olan Gümüşova Gençlik Merkezi temel atma törenine Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, davetliler katıldı.Vali Selçuk Aslan, "İki futbol sahası, basketbol ve tenis sahası, 300 metre yürüyüş yolu, 6 bin metrekare yeşil alan, çok amaçlı salon, tiyatro-konferans salonu ve 5 sınıfın yer alacağı bu modern merkez; gençlerimizi spor ve kültürle bütünleştirecek bir yaşam alanı olacak" dedi.Milletvekili Ayşe Keşir, Gümüşovalı gençlere verdikleri sözü tutuklarını belirterek "Sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler için muhteşem bir merkezin yapımına başlandı. Futboldan tenise, tiyatrodan konferans salonuna bir çok ihtiyacın karşılanacağı kompleksin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.