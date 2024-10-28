Gün doğumu seyrinde falezlerden düştü

Antalya'da dün sabah, gün doğumunu izlemek için falezlere giden Nurettin Mücahit Akdoğan (27), dengesini kaybedince çalılıklardan aşağıya düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis. itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hemen harekete geçen ekipler, Nurettin Mücahit Akdoğan'ı kurtarma çalışması başlattı.İple aşağıya inen itfaiyeciler, 40 dakikalık çalışmanın ardından Akdoğan'ı 25 metreden yukarı çıkardı. AFAD ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmasını vatandaşlar ve turistler fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Kurtarıldıktan sonra ekiplerden ilk olarak su isteyen Nurettin Mücahit Akdoğan ise bir daha falez kayalıklarına çıkmayacağını söyledi.Ambulans istemediğini de belirten Akdoğan ekiplere teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.