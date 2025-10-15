Haberler Yaşam Haberleri GÜNCEL DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PUAN DURUMU 2025: Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaç takım gruptan çıkacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2025 07:20

Türkiye’nin Dünya Kupası Elemeleri puan durumu, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hedefiyle başladığı Avrupa Elemeleri E Grubu’nda önemli bir aşamaya gelen A Milli Takım, puan cetvelindeki konumunu güçlendirmek ve finallere gitme şansını artırmak için sahada mücadele ediyor. Grubun lideri İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, kalan kritik karşılaşmalardan alacakları sonuçlarla turnuva yolundaki kaderini belirleyecek.Peki, A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri’nde gruptan nasıl çıkar ve kaç maçı kaldı? İşte A Milli Takım’ın güncel puan durumu

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda kritik bir dönemeçte. Gürcistan ve Bulgaristan galibiyetleriyle 6 puana ulaşan Milliler, İspanya mağlubiyetine rağmen 2. sırada yer alıyor.Kalan maçlar, Türkiye'nin ya doğrudan Dünya Kupası biletini almasını ya da Play-off şansını belirleyecek. Peki, Türkiye Dünya Kupası'nda, gruptan nasıl çıkar,kaç takım gruptan çıkıyor? İşte Milli Takım güncel puan durumu

ELEME SİSTEMİ VE GRUPLARDAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde ilk sırayı alan 12 takım doğrudan finallere katılma hakkı kazanacak.

Gruplarında ikinci olan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım, toplam 16 takım play-off turunda mücadele edecek.

Bu play-off'lar sonucunda son 4 bilet sahibini bulacak ve bu takımlar da finallere katılacak.

Yani toplamda 16 Avrupa takımı final turnuvasına katılma hakkı elde edecek

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU 2025

1 İspanya 12

2 Türkiye 9

3 Gürcistan 3

4 Bulgaristan 0

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ: TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda toplam 6 karşılaşma oynayacak. İlk 3 maçını geride bırakan Milliler'in, grup aşamasında 3 maçı daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:
14 Ekim
21:45 Türkiye – Gürcistan
15 Kasım
20:00 Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım
22:45 İspanya – Türkiye

