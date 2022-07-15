Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA MAZOT VE BENZİN FİYATI 15 TEMMUZ: Son gelen benzin indirimi ile birlikte il il akaryakıt, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 08:00 Son Güncelleme: 15.7.2022 08:00

SON DAKİKA MAZOT VE BENZİN FİYATI 15 TEMMUZ: Son gelen benzin indirimi ile birlikte il il akaryakıt, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Brent Petrolün psikolojik sınırı geçip 100 doların altına düşmesi ile birlikte dünya pandemi öncesi döneme geri dönmeye başladığını gösterdi. Böylece akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor. Vatandaşlar benzine indirim sonrası benzin fiyatlarını oldukça merak ediyor. 15 Temmuz benzin fiyatları ne kadar oldu sorusu birçok vatandaşın dilinde. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları sürekli araştırılıyor. İşte 15 Temmuz motorin, LPGS ve benzin fiyatları güncel liste!

SON DAKİKA MAZOT VE BENZİN FİYATI 15 TEMMUZ: Son gelen benzin indirimi ile birlikte il il akaryakıt, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Benzine indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları oldukça merak ediliyor. Brent Petrolün 99 dolara düşmesi sonucu araç sahipleri ve birçok yatırımcı akaryakıta indirim bekliyordu. Dünya ekonomisindeki bunalımın ne zaman biteceğini kestirmek zor. 15 Temmuz mazot fiyatları merak ediliyor. İşte 15 Temmuz güncel akaryakıt, mazot ve benzin fiyatları

BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

15 TEMMUZ BENZİN VE MOTORİN FİYAT LİSTESİ

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 23,67 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,44 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 23,78 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,53 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatı 23,77 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,54 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA MAZOT VE BENZİN FİYATI 15 TEMMUZ: Son gelen benzin indirimi ile birlikte il il akaryakıt, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA