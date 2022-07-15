SON DAKİKA MAZOT VE BENZİN FİYATI 15 TEMMUZ: Son gelen benzin indirimi ile birlikte il il akaryakıt, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Benzine indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları oldukça merak ediliyor. Brent Petrolün 99 dolara düşmesi sonucu araç sahipleri ve birçok yatırımcı akaryakıta indirim bekliyordu. Dünya ekonomisindeki bunalımın ne zaman biteceğini kestirmek zor. 15 Temmuz mazot fiyatları merak ediliyor. İşte 15 Temmuz güncel akaryakıt, mazot ve benzin fiyatları
BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.