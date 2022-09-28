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Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:42 Son Güncelleme: 28.9.2022 14:55

“Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumuna büyük ilgi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bir yılda ürettiği makale sayısı bin 600 bandını aşan ve KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 51’ini tek başına üreten YDÜ’nün düzenlediği “Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumu akademisyenlerin yoğun katılımı ile yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumuna büyük ilgi

DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma YDÜ'nün sağlık bilimleri, eczacılık, diş hekimliği, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, inşaat ve çevre ile tıp fakültelerinden 100'e yakın akademisyen ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. H. Seda Vatansever, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Cyprus Journal of Medical Sciences dergisinin baş editörü Yrd. Doç. Dr. Sonuç Büyük, Diş Hekimliği Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ünsal ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hoca'nın konuşmalarıyla düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. Emil Mammadov ve Yrd. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel'in oturum başkanlığında iki farklı panel gerçekleştirildi.

Sempozyumda, YDÜ'nün bilim üretme vizyonunun yanı sıra yayınevlerinin stratejileri, editöriyel bakış, hakem değerlendirmeleri, indeksler ve impakt, doğru dergi seçimi gibi başlıklar ele alınarak makale yazımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ele alındı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Her akademisyen, topluma ve insanlığa karşı taşıdığı sorumlulukla yürüttüğü bilimsel çalışmaların sonuçlarını, makaleye dönüştürerek bilim dünyası ile paylaşmalıdır" dedi.

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“Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumuna büyük ilgi
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