Haberler Yaşam Haberleri Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu: Union SG maçı öncesi Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:45

Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu: Union SG maçı öncesi Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın 5. hafta maçı için bugün Union Saint-Gilloise karşısına çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, geride kalan 4 maç sonunda topladığı kritik puanlarla üst tura yükselme iddiasını sürdürüyor. Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kaçıncı sırada olduğu, kaç puan topladığı ve bu kritik maçın puan tablosundaki yerini nasıl etkileyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 5. hafta maçları öncesinde güncel UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 25 Kasım 2025:

Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu: Union SG maçı öncesi Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte Lig Aşaması mücadelesi büyük bir heyecanla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, geride kalan 4 maçlık performansıyla Avrupa devlerinin yer aldığı genel puan tablosunda üst sıralarda yer alarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise'i konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan alacağı 3 puanla puanını artırmayı ve ilk 8'e girme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Maç öncesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığına dair tüm detaylar şöyle:

GALATASARAY UNİON SAİNT-GİLLOİSE KARŞISINDA

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evine Union Saint-Gilloise takımını ağırlıyor. 3 galibiyet bir mağlubiyetle ilk 8'e yakın bulunan sarı kırmızılılar saat 20.45'te Rams Park'ta karşılaşmaya çıkacak.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda geride kalan 4 karşılaşmada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmektedir.

Oynadığı Maç Sayısı: 4

Topladığı Puan: 9 Puan (3 Galibiyet, 0 Beraberlik, 1 Mağlubiyet)

Sıralama: Genel puan tablosunda 9. sırada yer almaktadır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

ARKADAŞINA GÖNDER
Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu: Union SG maçı öncesi Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz