GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe ve Samsunspor’da! Türkiye’nin ülke puanı kaç oldu?

Türkiye futbolunda Avrupa arenasındaki başarıların etkisi her geçen gün daha görünür hale geliyor. Kulüplerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahne alırken aldıkları her puan, ülkemizin UEFA ülke puanı sıralamasına doğrudan yansıyor. Bu bağlamda, Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısında aldığı 3-1'lik zafer sadece bir maç galibiyeti olarak kalmadı; Türkiye'nin Avrupa'da rekabet gücünü de sembolize etti.
Galatasaray'ın Bodo Glimt galibiyeti sonrası Türkiye, 45.200 puanda. Bu durum, ülkemizin Avrupa kupalarındaki temsil güçlerini koruma adına kritik bir eşik. Sıralamada bir basamak yükselmek veya düşmek, önümüzdeki sezonlara katılım haklarını ve turnuva başlama turlarını doğrudan etkileyebilir.
Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi ve Türkiye'nin konumu güçlendi. Sırada Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları var.
İşte, güncel ülke puanı sıralaması: