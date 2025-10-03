Güncel UEFA ülke puanı sıralaması | Temsilcilerimizin galibiyet haftası! Türkiye UEFA ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin başarılı performansları, UEFA ülke puanı sıralamasına doğrudan yansıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un galibiyetleriyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında pozisyon yükseltti. Bu gelişme, önümüzdeki yıllarda kulüplerimize verilecek kontenjanlarda da etkili olabilecek. Hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi'ndeki galibiyetlerin ülke puanına yansıması oldukça kritik.
GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR'DAN ÖNEMLİ KATKI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyet, Türkiye'nin ülke puan sistemine pozitif katkı sağladı. Fenerbahçe'nin Nice karşısındaki galibiyeti de UEFA ülke puanında ivme kazandıran diğer önemli gelişme oldu.
Ardından Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor'un 1-0'lık galibiyeti haftayı zaferle bitiren son adım oldu.