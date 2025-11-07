Haberler Yaşam Haberleri GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte sıralamadaki yeri
Giriş Tarihi: 7.11.2025 18:03

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte sıralamadaki yeri

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki başarısı, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında kritik önem taşıyor. Temsilcilerimizin bu hafta oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları sonrası puan durumu bir kez daha güncellendi. Aldıkları başarılı sonuçlarla istikrarlı yükselişini sürdüren Türkiye, ilk 10'daki yerini koruyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un skorları ardından güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

UEFA ülke puanı, son beş sezonda ülkelerin kulüplerinin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçların toplamını gösteriyor ve bu puanlama sistemi, bir sonraki sezon hangi ülkeden kaç takımın hangi kupaya katılacağını belirliyor. Türkiye için asıl hedef, ilk 10'daki yerini koruyarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme hakkını sürdürmek. Son haftada Türk takımlarının elde ettiği puanlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı artış gösterdi ve ilk 10'daki konumumuz sağlamlaştı. İşte, bu haftanın ardından yeni puan:

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR AVRUPA SAHASINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yeni haftada rakipleri karşısında yeni skorlarını aldı. Galatasaray ve Samsunspor galibiyet elde ederken Fenerbahçe berabere kaldı. İşte, UEFA ülke puanında son durum:

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Avrupa kupalarındaki maçların tamamlanmasının ardından elde edilen en güncel verilere göre, Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda 9. sıradaki yerini koruyor. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla Türkiye'nin puanı 47.000 seviyesine yükseldi.

İşte, sıralama:

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE | 100.783

2- İTALYA | 88.658

3- İSPANYA | 83.081

4- ALMANYA | 79.832

5- FRANSA | 71.822

6- HOLLANDA | 64.200

7- PORTEKİZ | 60.667

8- BELÇİKA | 56.950

9- TÜRKİYE | 47.000

10- ÇEK CUMHURİYETİ | 43.100

