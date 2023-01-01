Gündem olan köprü zam haberi asılsız çıktı

Yeni yılın ilk gününde, sosyal medyada Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin zamlandığı ve en ucuz araç geçişinin 410 TL olduğuna dair ortaya atılan iddialar, kısa sürede gündem oldu. Hatta zam tarifesi bile paylaşanlar oldu. Yapılan paylaşımlar ve bazı gazetelerde yayınlanan zam haberleri üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.