Gündoğmuş’da yangında bir ev iki araç yanarak kül oldu

Edinilen bilgiye Gündoğmuş ilçesinin Senir Mahallesinde dün akşam saat: 22.30 sıralarında çıkan ev yangınında yayladan gelen Damat Ali Güzel yanan evde yaşayan ev sahibi Yusuf Güven'i balkondan çıkartarak kurtarırken yangın büyümeden olay yerine gelen İtfaiye ve Orman işletme müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları tarafından söndürülürken evin önünde park halinde olan iki araç ise kullanılamaz hale geldi yangında can kaybı yaşanmadı Yapılan araştırmada ise yangının Elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.