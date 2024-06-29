Gündöndü turizmi

Doğası, tarihi ve lezzetleriyle ön plana çıkan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, son yıllarda agro turizmiyle de dikkati çekiyor. Bölgede "gündöndü" olarak da bilinen sarı ve yeşil açan ayçiçeği tarlaları yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Fotoğrafçılar tarafından da ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kovid-19 sürecinin ardından yerli ve yabancı turistlerin agro turizmine yönelmeye başladığını söyledi. Trakya'nın zengin bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan Şen, Trakya'nın agro turizminin son yıllarda ön plana çıktığını kaydetti. Bölgede sportif ve foto safari gibi etkinliklerin arttığını anlatan Şen, "Yazın gelmesiyle ayçiçeği tarlaları da kendini göstermeye başladı. Trakya tabiriyle 'gündöndüler', ayçiçeği tarlaları eşsiz bir foto safari imkanı sağlıyor. Ziyaretçilerin Trakya'ya gelerek öbür güzelliği deneyimlemelerini tavsiye ediyorum. Şu anda ayçiçeklerinin o eşsiz güneşe karşı duruşunu seyretmeye, deneyimlemeye ve fotoğraf çekmeye davet ediyorum" diye konuştu. Balıkesir'den Kırklareli'ne gelen Elif Kasap ise ayçiçeği tarlalarının çok güzel göründüğünü bildirdi. Fotoğraf çektirmek amacıyla arkadaşlarıyla ayçiçeği tarlasına geldiğini belirten Kasap, tarlalarda renk cümbüşü yaşandığını kaydetti. Sarı ve yeşil açan ayçiçeklerinin doyumsuz manzaralar oluşturduğunu vurgulayan Kasap, "Arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çektirmeye geldik. Mükemmel bir plato oluşturuyor ayçiçekleri. Yolunuzun üzerindeyse mükemmel bir arka plan diyebilirim. Burada sarının ve yeşilin her türlü tonunu görmek mümkün" dedi. Amatör fotoğrafçı Ahmet Altın ise çok güzel fotoğraflar çektiğini belirtti. Bir yıldır bu anı beklediğini dile getiren Altın, şöyle devam etti: "Ayçiçeği renklerinin çok iyi yansıması vardı. Gün batımı olduğu için de çok güzel fotoğraflar çıktı. Doğallık açısından çok güzel ortam. Güzel bir manzara oluştu. Bu doğallığı da fotoğraflara katmaya çalıştık." Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Semanur Tümtaş da ayçiçeği tarlarının bugünlerde çok güzel göründüğünü belirtti. AA