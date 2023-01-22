Haberler Yaşam Haberleri Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı
Giriş Tarihi: 22.1.2023 11:28 Son Güncelleme: 22.1.2023 11:51

Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir yol şantiyesinden tonlarca ağırlığındaki iş makinası çekiciye yüklenerek çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çekiciyle çalınan silindirin peşine düştü. Yapılan çalışmaların sonucunda çekiciyi gündüz çalıştıran çalışanın çaldığı ortaya çıktı. Çalışan ve suç ortakları yakalanarak gözaltına alınırken hırsızlık anları da ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı

Büyükçekmece'de bir yol şantiyesinde bulunan yaklaşık 15 ton ağırlığındaki iş makinası silindir 16 Ocak gecesi bir çekiciye yüklenerek çalındı. Şantiye sahibi iş makinasının yerinde olmadığını görünce hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri hırsızların peşine düştü.

Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı | Video

HIRSIZIN KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI

İncelenen kamera görüntülerinde şüpheli şahısların çekiciyle gelip silindiri kolaylıkla çalıştırdıktan sonra yükleyip götürdükleri ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen şüpheli ise şaşırttı. İddiaya göre şüphelilerden biri aynı şantiyede görevli iş makinası operatörüydü.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen şüpheliler; Y.T., G.K., A.D. ve iş makinası operatörü G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan hızlı tren müjdesi: Bursa'da 2025'te hizmete açacağız...
İnsan utanır be
Konya'da korkunç kaza! Kardeşlerin kullandığı odun yüklü kamyonlar çarpıştı: Baba ve oğuldan kahreden haber
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tarihi kayıtlara göre Kürdistan Anadolu’da değil İran ve Irak’tadır
İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası
Kemal Bey’in sezon finali nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA