Gündüz narkotik operasyonu

Adana'da polis, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gün ortasında operasyon gerçekleştirdi. Daha önce belirlenen 6 ayrı adrese, 'özel tim' eşliğinde eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi. Kapalı kapılar 'koçbaşı' ile kırılarak açıldı; girilen evler didik didik arandı. Operasyonda 6 şüpheliden 3'ü kıskıvrak yakalandı; 'yeşil ve kırmızı reçete' ile verilen, aynı zamanda da uyuşturucu özelliği olan bin 134 adet sentetik hap, 3.52 gram esrar, 0.70 gram da bonzai ele geçirildi.

GÜN ORTASINDA OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak da bilenen sokak satıcılarının kentteki faaliyetlerini mercek altına aldı. Yürütülen soruşturmada 6 şüphelinin ismine ulaşıldı. Söz konusu zanlıların yakalanması için gün ortasında düğmeye basıldı. Daha önce belirlenen 6 ayrı adrese, güpegündüz eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.

ÖZEL TİM DE DESTEK VERDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'özel tim'in de destek verdiği operasyonda; kapalı kapılar 'koçbaşı' ile kırılarak açıldı, girilen evlerde özel eğitimli narkotik detektör köpekleriyle kapsamlı bir arama yapıldı. 33 ekip ve 76 personelin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda; hakkında 'gözaltı kararı' verilen 6 şüpheliden 3'ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı, firari olan 3 zanlı da her yerde aranıyor.

BİN 134 ADET REÇETELİ HAP

Yapılan aramalarda da; eczanelerde 'yeşil ve kırmızı reçeteler' ile verilen, farklı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi uyuşturucu niteliği de olan toplam bin 134 adet sentetik hapla birlikte 'fişek' olarak tabir edilen satışa hazır paketler halinde 3.52 gram esrar ve 0.70 gram da bonzai ele geçirildi. Zehir tacirlerinin diğer bağlantıları da araştırılırken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu da sürüyor.