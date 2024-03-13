Haberler Yaşam Haberleri Gündüz saatlerinde motosiklet çalan hırsız kısa sürede yakalanıp cezaevine gönderildi
Giriş Tarihi: 13.3.2024 13:29 Son Güncelleme: 13.3.2024 13:40

Gündüz saatlerinde motosiklet çalan hırsız kısa sürede yakalanıp cezaevine gönderildi

İstanbul Kağıthane'de 18 adet suç kaydı bulunan hırsız O.Y. park halindeki motosikletin kilidini gündüz vakti çevredekilere aldırış etmeden kırarak çaldı. Kimliği tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gündüz saatlerinde motosiklet çalan hırsız kısa sürede yakalanıp cezaevine gönderildi

Motosiklet hırsızlık olayı Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 1 Mart'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sahibi tarafından akşam saatlerinde park edilen motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN MOTOSİKLETİ KISA SÜREDE ÇALDI

Bir şahsın park halinde duran motosikletin kilidini, gündüz vakti çevredekilere aldırış etmeden çeşitli aparatlar yardımıyla kırarak aracı çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahsın O.Y. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli O.Y., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Motosikleti çeşitli aparatlar yardımıyla çalan şahsın 18 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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Gündüz saatlerinde motosiklet çalan hırsız kısa sürede yakalanıp cezaevine gönderildi
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