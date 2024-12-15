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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Gündüz tartıştı akşam öldürdü

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Balıkesir'in Erdek ilçesi 46 yaşındaki Fuat Y., gündüz tartıştığı 68 yaşındaki adamı akşam bıçaklayarak öldürdü. Olay, Erdek'in Narlı Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Denetimli serbestlikten yararlanan 46 yaşındaki Fuat Y. gündüz vakti 68 yaşındaki Ersin S. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Akşam saatlerinde yeniden karşılaşan ikili arasındaki tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fuat Y., bıçakla Ersin S.'yi ağır yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Ersin S., olay yerinde hayatını kaybetti. Fuat Y., cinayet sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gündüz tartıştı akşam öldürdü
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