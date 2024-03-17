Gündüz tartıştı gece öldürüldü

aziantep'te gece evine giderken, gündüz iki kez tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan yaşamını yitirdi. Şahinbey ilçesindeki Kıbrıs Mahallesi'nde fotoğrafçılık yapan Mehmet Polat (25), önceki akşam evine giderken yolda duran bir araçtan inen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan tabancayla Mehmet Polat'a ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Polat ile gündüz 2 kez tartıştığı öğrenilen saldırganı arıyor. Polat'ın cenazesi ise otopsi işleminin ardından Yeşilkent mezarlığında toprağa verildi.