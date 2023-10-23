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Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:35 Son Güncelleme: 23.10.2023 10:46

Gündüz tespit edip gece çaldılar… Hepsi yakalanıp tutuklandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gündüzleri kiraladıkları araçlarla dolaşarak yerlerini tespit ettikleri motosikletleri gece saatlerinde çalan bir çeteyi çökertti.

Emir SOMER Emir SOMER
Gündüz tespit edip gece çaldılar… Hepsi yakalanıp tutuklandı

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Asmalı Mescit, Gümüşsuyu ve Kılıç Ali Paşa Mahalleleri'nde park halindeki motosikletleri çalan beş kişilik bir çeteyi tespit etti. Çete üyelerinin, gündüzleri kiraladıkları araçlarla dolaşarak ara sokaklarda park halinde bulunan motosikletleri tespit ettikleri ve gece saatlerinde söz konusu motosikletleri çaldıkları saptandı.

Çok sayıda suçtan kayıtları olan Ü.İ., S.Ç., O.C.Ç., F.K. ve A.K. isimli beş çete üyesi, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen çete üyeleri tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Gündüz tespit edip gece çaldılar! Hepsi yakalanıp tutuklandı | Video

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Gündüz tespit edip gece çaldılar… Hepsi yakalanıp tutuklandı
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