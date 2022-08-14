Haberler Yaşam Haberleri Gündüz vakti alacaklılarının oğlunu kaçırmaya çalıştılar
Giriş Tarihi: 14.8.2022 10:01 Son Güncelleme: 14.8.2022 11:20

Gündüz vakti alacaklılarının oğlunu kaçırmaya çalıştılar

İstanbul Kağıthane’de bir araçla gelen 3 kişi iddiaya göre bir süre önce babasını alacak verecek yüzünden tehdit ettikleri genci gündüz vakti kaçırmaya çalıştı. Biber gazı sıktıktan sonra kucaklayarak araca sokmaya çalıştıkları genci çevredeki vatandaşlar müdehale edip kurtardı. Polis şüphelilerin peşine düştü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gündüz vakti alacaklılarının oğlunu kaçırmaya çalıştılar

Kağıthane Sultan Selim Mahallesinde dün saat 11:00 sıralarında meydana gelen ölü iddialara göre şöyle yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde evinden çıkan M.J. isimli genç, babasının işyerinin olduğu sokağa geldi. Burada bir süre yürüyen genci arkasında takip eden bir şahıs, yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Direnmesi üzerine araçla gelen iki şahıstan biri de aşağıya inerek genci yere düşürdü. Bir süre sürükledikleri genci karga tulumba kucaklayan iki şahıs, geldikleri araca bindirmeye çalıştı. O esnada sesleri duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, şahıslara müdahale etti. Son anda araçtan düşerek kurtulan genç ardından ayağa kalkarak aracı bir süre kovaladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Genç tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayın sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, gencin babası A.J. ve ağabeyi F.J.'nin tehdit edildiğini belirledi. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, plakasını ve kimliklerini tespit ettikleri şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

iddiaya göre genci arabaya atıp götürmeye çalıştıktan sonra 30 bin lira getirim yoksa yine kaçırırız diye telefon etmişler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Bakan Soylu ‘Biraz orantısız güç kullandık’ diyerek görüntüleri paylaştı! "Son çağrımız teslim olun"
ARKADAŞINA GÖNDER
Gündüz vakti alacaklılarının oğlunu kaçırmaya çalıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA