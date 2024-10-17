Haberler Yaşam Haberleri Gündüz vakti eve girip kasa çaldılar! Gözaltına alınan hırsızlar tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:43 Son Güncelleme: 17.10.2024 11:29

Gündüz vakti eve girip kasa çaldılar! Gözaltına alınan hırsızlar tutuklandı

İstanbul Ümraniye’de gündüz vakti girdikleri evden içerisinde binlerce liralık ziynet eşyası olan kasayı çalan hırsızlar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İki şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adrese gelip gittikleri anlar kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gündüz vakti eve girip kasa çaldılar! Gözaltına alınan hırsızlar tutuklandı

Ümraniye, Şerifali Mahallesi Yunus Sokak'ta oturan İ.G.'nin evine 1 Eylül Pazar günü hırsız girdi. Hırsızlar evden içinde binlerce liralık ziynet eşyası bulunan 50x40 boyutlarındaki çelik kasayı çaldı. İ.G.'nin ihbarı üzerine polisler tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Görüntülerde, motosiklet kullanan kişinin olay yerine geldiği, başındaki kaskla yüzünü gizleyen kişinin hırsızlık yapılan eve doğru yöneldiği görüldü. Saat 11.08'de eve girdiği tespit edilen şüphelinin saat 11.38'de elindeki poşetle dışarı çıktığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kimliğini tespit ettiği şüpheliler Ergin H. (41) ile Adnan Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Şüphelilerden Ergin H.'nin daha önceden 7, Adnan Ö.'nün ise 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gündüz vakti eve girip kasa çaldılar! Gözaltına alınan hırsızlar tutuklandı
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