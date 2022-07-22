Zehir tacirlerine şok baskın

Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Özel harekat polisinin de katıldığı şok baskında toplam 18 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirilerek imha edildi.
Öte yandan operasyonu kapsamında girilen müstakil bir evin avlusunda ekili 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken karşısında polisleri görünce ellerini havaya kaldırarak teslim olan ev sahibi M.D. gözaltına alındı.
ELLERİNİ HAVAYA KALDIRDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 27 adreste şahısların torbacılık yaptığını belirledi. Polis, söz konusu adreslere gündüz vakti operasyon yapmak için harekete geçti. Narkotik ekipleri eş zamanlı olarak özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesinde tek katlı müstakil evde oturan M.D.'nin adresinde girildi. Gündüz vakti polisleri karşısında gören şüpheli ellerini havaya kaldırarak teslim oldu.
18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adreste yapılan aramada evin avlusunda ekli halde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuyu sökerek imha ederken zanlıyı gözaltına aldı. Polis yaptığı operasyonda toplam 18 zanlıyı yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda; ise 5 paket halinde toplam 169,63 gram esrar, boyları 50 santimetre ile 210 santimetre arasında değişen 31 kök Hint keneviri, 3 paket halinde 34,48 gram bonzai katkılı toz maddesi, 10 paket halinde 10,13 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza, 14 uyuşturucu hap ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.