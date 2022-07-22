Zehir tacirlerine şok baskın

ELLERİNİ HAVAYA KALDIRDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 27 adreste şahısların torbacılık yaptığını belirledi. Polis, söz konusu adreslere gündüz vakti operasyon yapmak için harekete geçti. Narkotik ekipleri eş zamanlı olarak özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesinde tek katlı müstakil evde oturan M.D.'nin adresinde girildi. Gündüz vakti polisleri karşısında gören şüpheli ellerini havaya kaldırarak teslim oldu.