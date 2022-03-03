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Giriş Tarihi: 3.3.2022 18:24 Son Güncelleme: 3.3.2022 18:30

Güneş enerjisiyle çalışan Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

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Güneş enerjisiyle çalışan Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

Pendik Belediyesi 13 mahalleye güneş enerjisiyle çalışan, atıkları sıkıştırma özelliğine sahip Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.

Çevre ve tasarruf konusunda teknolojiye yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi "Mobil Atık Getirme Merkezi" Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kent genelinde belirlenen 13 noktaya tamamen güneş enerjisiyle çalışan konteynerler yerleştirildi. Atıkları kendinden sıkıştırma özelliğine sahip Mobil Atık Getirme Merkezleri sağlayacakları enerji tasarrufuyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacak.

13 NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ

'Akıllı Mobil Atık Getirme Merkezi' içerisinde kağıttan, elektroniğe 8 farklı atık grubunun aynı anda toplanmasına imkan sağlayacak. Şimdilik kent genelinde başta Pendik merkez olmak üzere 13 farklı noktaya konuldu. Akıllı Mobil Atık Getirme Merkezlerinin sayısı zamanla artırılacak.

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Güneş enerjisiyle çalışan Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu
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