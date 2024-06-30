Güneş kreminin tarihine dikkat!

Uzmanlar, tarihi geçmiş güneş kremlerinin faydadan çok zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Euronews'te yer alan habere göre, güneş kremi kullanımı zararlı ışınlardan korurken, yanlış kullanımı başka sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Avila Resmi Eczacılar Koleji Dermofarmasi Bölümü üyesi Sonia Galeano, kremin güneşe çıkmadan önce temiz ve kuru cilde eşit miktarda sürülmesi gerektiğini belirtiyor. Bir güneş kremi "bir yıldan diğerine geçerli değildir" diyen Galeano, bunun nedeninin ürünün oksitlenmesi, bozulması olduğunu belirtti. Bu durumun cildi bozabileceği bu nedenle geçen yılın kreminin atılması uyarısında bulundu.