’Güneş tarlası’ vaadiyle vurgunda 15 şüpheli tutuklandı

Kainat Holding A.Ş. nezdinde 'Enerji Tarlası' isimli proje kapsamında, 2022 yılında internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan üretim alanlarında Güneş Enerjisi santralleri kurmak suretiyle yenilenebilir enerji üretileceğini ve üretim alanlarının özel parsellere bölünerek üye olan müşterilere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisi olarak yeniden müşterilere geri ödeneceği vaat edildi. Projeyi yazılı ve görsel medya üzerinden gören bazı vatandaşlar sisteme dahil olmaya karar verdi. Noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemlerini gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar iki, üç ay boyunca almış oldukları parseller oranında kira ödemesi alırken bazıları da alamadı. Vatandaşlar 2024 yılının Nisan ayından itibaren şirketler nezdinde muhatap bulamadıklarını ve dolandırıldıklarını beyan ederek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ilgili kurumlardan parsellerin durumuna ilişkin yapılan sorgulamalarda satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneline benzer hiçbir yapının bulunmadığı tespit edildi. 2024 yılının Ocak ayı itibariyle Kainat Holding A.Ş. ve bağlı bulunduğu kuruluşlar tarafından yapılmış bir başvurunun dahi bulunmadığı ortaya çıktı.

OLMAYAN PANELLERLE 178 MİLYONLUK VURGUN

Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerin, şirket üzerine güneş enerjisi paneli olmadığı halde varmış gibi parsel kiralayarak sisteme giren kişilerden para tahsil ettiği, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporu ile parsel satışı ile müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 Milyon TL tutarında fark bulunduğu ve söz konusu miktarın suçtan elde edilen gelir olduğu saptandı.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz çarşamba günü tespit edilen 53 şüpheli ve 24 farklı iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 47 şüpheli geçtiğimiz günlerde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan 47 şüpheliden 23'ü 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle, 22'si şüphelinin ise 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçuna ilişkin adli kontrol tedbir uygulanması talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş 2 şüpheli de serbest bırakılmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 15 şüpheli atılı suçlardan tutuklandı. 30 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.