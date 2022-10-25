GÜNEŞ TUTULMASI BAŞLADI! NASA Canlı yayınlıyor: Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, etkileri neler, ne kadar sürüyor?

Güneş tutulması etkileri ve süresi gibi detaylarla gündemdeki yerini aldı. Türkiye'den de izlenen bu doğa olayı astrolojik açıdan da büyük öneme sahip. Tüm dünyada tutulmanın başlamasıyla beraber gözler bu doğa olayının sahne aldığı gökyüzüne çevrildi. Hal böyleyken ise "Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, etkileri neler, ne kadar sürüyor?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Güneş Tutulması hakkında merak edilenler.
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu senenin gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması, 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.
Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.
25 Ekim'de merkezi tutulma noktası, güneşin %82'sinin tutulacağı kuzey kutbunun üzerinden geçecek. Rusya'dan güneşin %80'e kadarı tutulacak, bu oran Çin'de %70'e, Norveç'te %63'e ve Finlandiya'da %62'ye düşüyor.Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.
Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Güneşi gözlemlemek için normal güneş gözlükleri yeterli değildir. Gözlemciler, güneş gözlem ve tutulma gözlüğü kullanılmalı.
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.
Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.