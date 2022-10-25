Haberler Yaşam Haberleri GÜNEŞ TUTULMASI BAŞLADI! NASA Canlı yayınlıyor: Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, etkileri neler, ne kadar sürüyor?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:01 Son Güncelleme: 25.10.2022 14:01

GÜNEŞ TUTULMASI BAŞLADI! NASA Canlı yayınlıyor: Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, etkileri neler, ne kadar sürüyor?

Yılın ikinci ve son güneş tutulması an itibarıyla gerçekleşiyor. Tüm dünyanın gözü gökyüzündeki bu görsel şölende. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de görülebilen bu doğa olayı ayın yörünge hareketi esnasında güneşin yüzeyine kısmen veya tamamen kapatması sonucunda oluşuyor. Bu noktada milyonlarca kişi “Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, etkileri neler, ne kadar sürüyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. NASA canlı yayın ile bu görsel şöleni yayınlıyor. Öte yandan Uzmanlar özellikle bu tip doğa olaylarında çıplak gözle gökyüzüne bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Peki, Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, etkileri neler, ne kadar sürüyor? İşte detaylar.

GÜNEŞ TUTULMASI BAŞLADI! NASA Canlı yayınlıyor: Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, etkileri neler, ne kadar sürüyor?

Güneş tutulması etkileri ve süresi gibi detaylarla gündemdeki yerini aldı. Türkiye'den de izlenen bu doğa olayı astrolojik açıdan da büyük öneme sahip. Tüm dünyada tutulmanın başlamasıyla beraber gözler bu doğa olayının sahne aldığı gökyüzüne çevrildi. Hal böyleyken ise "Güneş Tutulması nedir, nasıl olur, etkileri neler, ne kadar sürüyor?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Güneş Tutulması hakkında merak edilenler.

Güneş tutulması başladı! 2022 Güneş tutulması etkileri nelerdir, Türkiye’den izlenebiliyor mu, ne kadar sürer?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu senenin gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması, 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

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Güneş tutulması başladı! 2022 Güneş tutulması etkileri nelerdir, Türkiye’den izlenebiliyor mu, ne kadar sürer?

Güneş tutulması, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çoğu Avrupa ülkesinden, kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya'nın bazı bölgelerinde görülecek.

Salı günü meydana gelecek güneş tutulması aralarında İstanbul da yer aldığı birçok şehirde yüzde 40 civarında görülecek.

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Güneş tutulması başladı! 2022 Güneş tutulması etkileri nelerdir, Türkiye’den izlenebiliyor mu, ne kadar sürer?

25 Ekim'de merkezi tutulma noktası, güneşin %82'sinin tutulacağı kuzey kutbunun üzerinden geçecek. Rusya'dan güneşin %80'e kadarı tutulacak, bu oran Çin'de %70'e, Norveç'te %63'e ve Finlandiya'da %62'ye düşüyor.Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

Güneş tutulması başladı! 2022 Güneş tutulması etkileri nelerdir, Türkiye'den izlenebiliyor mu, ne kadar sürer?

Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Güneşi gözlemlemek için normal güneş gözlükleri yeterli değildir. Gözlemciler, güneş gözlem ve tutulma gözlüğü kullanılmalı.

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Güneş tutulması başladı! 2022 Güneş tutulması etkileri nelerdir, Türkiye'den izlenebiliyor mu, ne kadar sürer?

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

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